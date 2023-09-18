نائب محافظ الوادي الجديد تبحث التعاون مع منظمة «الجنوب والجنوب» الإيطالية

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع ممثلي منظمة التعاون الدولى بين الجنوب والجنوب الإيطالية (CISS) وجمعية الرواد؛ لبحث مستجدات المشروعات المُنفذة بالتعاون مع المنظمة في مجال دعم وتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية.

إنشاء مركز الخدمة الاجتماعية

وقالت نائب محافظ الوادي الجديد في تصريحات صحفية، إنه تم مناقشة موقف إنشاء مركز الخدمة الاجتماعية (ssc) الملحق بمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخطط المستقبلية لأنشطة المركز التي تضم مركز تدريب مهني مجهز بصالات وورش للإنتاج، ومعرض لمنتجات رواد الأعمال.

متابعة أنشطة الدورات التدريبية

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم خلال الاجتماع متابعة أنشطة الدورة التدريبية الجاري تنفيذها، بالتعاون مع بيت الفخار بمحافظة الفيوم وكلية التربية الفنية بجامعة القاهرة، لتعزيز وتطوير المهارات الفنية لأصحاب الحرف اليدوية والبيئية.

وأوضحت أنه تم الترحيب بمشاركة الحاضنة بفعاليات الملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية، المقرر عقده في منتصف أكتوبر القادم.