أعلنت جامعة بنها شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها، والأوراق المطلوبة، تزامنا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وبدء عمليات إنهاء إجراءات التسكين للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في بنها وطوخ ومشتهر وشبرا الخيمة.

شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة

تستعرض «الوطن» شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدن الجامعية، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أن شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة للطلاب القدامى كالتالي:

- أن يكون الطالب النظامي مقيدا بالكلية في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بأحد كليات الجامعة من غير طلاب التعليم المفتوح.

- ألا يكون متزوجا.

- أن يكون ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى.

- الأولوية للطلاب القدامى الحاصلين على تقدير أعلى.

- ألا يزيد سن المتقدم في سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس للطلاب للقدامى في أول أكتوبر عن 26 عاما.

- ألا يكون قد وقعت على الطالب أو الطالبة أي عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها أو عقوبة الفصل من المدن الجامعية في عام سابق.

- أن يكون لائقا صحيا وخال من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية.

- أن يكون المتقدم من الطلاب الملتزمين بالتعليمات وسداد الرسوم أثناء إقامته قبل ذلك بالمدينة.

شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها للطلاب الجدد

وأضاف رئيس جامعة بنها أن شروط التسكين في المدن الجامعية بجامعة بنها والأوراق المطلوبة بالطلاب المستجدين كالتالي:

- المفاضلة بين الطلبة بناء على المجموع وتاريخ الميلاد.

- يفضل الحاصل على المجموع الأعلى في الثانوية العامة أو الدبلوم والأصغر سنا.

- ألا يزيد سن المتقدم المستجد الحاصل على الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة في أول أكتوبر عن 21 عاما.

- أن يكون لائقا صحيا وخال من الأمراض المعدية طبقا لقرار الإدارة الداخلية للمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بجامعة بنها

وأوضح رئيس جامعة بنها أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بجامعة بنها كالتالي:

- الفيزا البنكية للطالب قابلة السداد الإلكتروني.

- صورة شخصية للطالب 4*6.

- صورة من بطاقة الطالب أو شهادة ميلاد الرقم القومي (حالة عدم استخراج البطاقة للطلاب المستجدين فقط) مع إحضار الأصل للاطلاع عليها.

- صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.

- صورة آخر إيصال كهرباء أو غاز خاص بمحل إقامة الطالب.

- صورة من بطاقة ترشيح الطالب الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات (طلاب مستجدين فقط).