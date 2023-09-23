ورشة تدريبية للعاملين في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية

عقد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية، دورة تدريبية ورشة عمل متخصصة للعاملين بإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بقاعة المؤتمرات برئاسة المركز، بحضور الدكتورة مي سمير عبدالمجيد، مدير إدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور أسامة إسماعيل الشربيني المعاون بمحافظة الدقهلية.

ورشة عمل لتدريب العاملين بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

وأكد رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان، أن الورشة تتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف على مفهوم وأهداف التنمية المستدامة، والمحاور والتحديات البيئية في رؤية مصر 2030، والتشريعات والقوانين الخاصة، والتعرف أيضا على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وآلياتها، وما هي الجهود التي تبذلها الدولة في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما تم شرح كامل لإدارة مخلفات الهدم والبناء، وكيفية تحويل المخلفات إلى طاقة W2E ، وتقييم الآثار البيئية لمشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلي المبادئ الأساسية للتعامل مع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة P4RD، وعرض أمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة.

الدولة تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذا الملف

وأوضح رئيس مجلس مدينة أجا، بأن الدولة تبذل كل جهودها في التعامل مع هذا الملف، ما يساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار، حتى يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، وتحقيق رضا المواطنين، مشددا على أن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر على البيئة وصحة المواطنين.