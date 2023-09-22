«مستقبل وطن» يسلم عمال النظافة بطنطا تذاكر عمرة.. ضمن مبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا»

سلم حزب مستقبل وطن- أمانة محافظة الغربية، تذاكر رحلات العمرة للفائزين بمبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا» من عمال النظافة بحي أول وثان طنطا.

ورحلات العمرة المهداة للعمال، جاءت بمشاركة الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالغربية، الدكتور طارق المحمدي، وأمين الهيئات الاستشارية المهندس حسين داوود، وأمين الشؤن البرلمانية المستشار عبد السلام الذهبي، والمهندس شريف الجبالي، عضو هيئة المكتب بحزب مستقبل وطن بالغربية.

حزب مستقبل وطن

كان ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والمهندس شريف الجبالي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالغربية، والإعلامي علي حسام الدين، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بالغربية.