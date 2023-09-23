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«الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا لإعلان تفاصيل انتخابات الرئاسة الاثنين

كتب:

محمد عيسى وبسمة عبدالستار
01:48 م | السبت 23 سبتمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا، في تمام الساعة 2.30 ظهر بعد غد الإثنين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أنَّ ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، إذ يعلن رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.

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بقلم محمد عيسى وبسمة عبدالستار