«س و ج» عن أبرز ما جاء في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات؟

أجاب المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على جميع الأسئلة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المصرية المُقبلة.

س: ما هي الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية؟

ج: نتعهد بأن نكفل لراغبي الترشح في الانتخابات إعمال حقهم كاملًا متى توافرت فيهم شروط الترشح.

س: ماذا عن موقف منظمات المجتمع المدني؟

ج: يتم السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية.

س: وما هي ضوابط التغيطة الإعلامية للانتخابات؟

ج: نهيب بكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة، الالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون، ونهيب بالمؤسسات الإعلامية بالالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا التي ستصدر عنها بصفة رسمية.

س: كيف تتعامل الهيئة مع مخالفة قرارات التغطية؟

ج: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور للهيئة في حالة رصد أي تجاوز، ولن نتهاون في اتخاذ كل الإجراءات تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في عمل الهيئة، كما أننا الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز من أي نوع حيث سيكون القانون والدستور رادع لكل التجاوزات.

س: متى سيتم إعلان موعد الانتخابات؟

ج: يوم 25 سبتمر سيتم إعلان الجدول الزمني في مؤتمر صحفي، في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر.

س: ما هي الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب؟

ج: يتم تحديث قاعدة البيانات للمواطنين بصفة مستمرة وكل من بلغ 18 سنه له حق التصويت، ونستهدف توعية المواطنين وخاصة الأطفال لإعدادهم لمباشرة حقوقهم السياسية، كما أنه يجب أن يتحلى المواطنيين بحس المسؤولية تجاه ضرورة إعطاء صوتهم في العملية الانتخابية.

س: هل تم تدريب العالمين بالهيئة على عملية الانتخابات؟

ج: نعم.. تم وضع خطة تدريبية شاملة لكل العاملين في العملية الانتخابية.

س: ماذا عن موقف كبار السن؟

ج: نراعي كبار السن وذوي الهمم في العملية الانتخابية بتجهيز لجان مناسبة لظروفهم.