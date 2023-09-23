الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.. استعلم عن لجنتك وعدل مكانها

يتيح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين العديد من الخدمات عبر الموقع الرسمي وذلك في ظل الانتخابات الرئاسية القادمة، ويسعي في تذليل العقبات التي تواجه المواطنين.

الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات

وأتاح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين الاستعلام عن الموقف الانتخابي، ويأتي من خلال الدخول على الموقع من هنا، ويمكنه الاستعلام عن حقه في مباشرة حقوقه السياسية وإدخال الرقم القومي الخاص به والمُكون من 14 رقمًا.

كما يمكن للمواطنين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، معرفة لجنتهم الانتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة، ويمكن أن يكون من خلال الرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.

يدخل الناخب على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية على الرابط التالي: https://www.elections.eg/.

ويمكن أيضًا أن يعدل الناخب من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات مقر اللجنة الانتخابية، وفقًا للقرب من محل السكن حتى يتمّ التصويت في الانتخابات وذلك حسب الخطوات التالية:

1- يمكن للناخب الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة.

2- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

3- اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي من القائمة على يسار الموقع.

4- كتابة الرقم القومي في الخانة المحددة، ثم الضغط على ابدأ الطلب.

5- إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاستمارة الموجود على الموقع.

6- اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

7- الضغط على إرسال بعد الانتهاء من ملء البيانات.