وظائف خالية براتب ثابت يصل إلى 7 آلاف جنيه.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية، من خلال مبادرة أندية التمكين الرقمي، على أن يتم تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف يوم الأثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، في إحدى شركات الألبان ومنتجات الجبن والعصائر،وتنفذ تلك المبادرة وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة لتلك الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف وحقوق ومميزات تلك الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

مميزات الوظائف المطلوبة

- توفر الشركة للموظفين العاملين بها فرص للترقى بالمسار الوظيفي

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

- تمنح الشركة للموظفين أرباح سنوية.

- توفر الشركة للموظفين بدل مواصلات.

- توفر الشركة للموظفين تدريب مدفوع الأجر.

- تمنح الشركة راتب للموظفيم يصل إلى 7000 جنيه.

- مكان الوظيفية يكون في القاهرة والجيزة.

الشروط المطلوبة للوظائف

- لا يشترط وجود خبرة للحصول على الوظائف الخالية.

- أن يكون المتقدم للوظائف يتراوح سنه بين 22 إلى 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي.

وعاى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية التوجه مباشرة إلى (5) بني عامر بشارع مراد وشركة دومتى الدور الثاني بأول الشارع عمر أفندي بالجيزة.