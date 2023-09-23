وظائف خالية في السفارة الأمريكية بمرتب 45 ألف دولار.. «إلحق قبل الغلق»

أعلنت السفارة الأمريكية عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية في السفارة بالقاهرة بمرتبات مجزية، إذ تحرص السفارة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالسفارة، والحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة للعمل في السفارة.

وأوضحت السفارة الأمريكية التفاصيل الكاملة لـ الوظائف الخالية بالسفارة بمرتب 45.290 دولار في العام، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم لها إذ أنَّه متاح حتى 28 سبتمبر الجاري، وفق الموقع الرسمي للسفارة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات من الخبرة الإدارية المكتبية مع سنة واحدة على الأقل من الخبرة القنصلية.

- يجب أن يكون جميع المرشحين قادرين على الحصول على تصريح «Secret Security».

- يجب أن تكون قادرًا على إدخال البيانات في الأنظمة القنصلية مع الحد الأدنى من الأخطاء، وتصحيح الأخطاء التي يرتكبها الآخرون (المتقدمون والزملاء الموظفون).

- أن يكون المتقدم للوظائف قد انتهى من المدرسة الثانوية.

- أن يكون جيدًا في المستوى الرابع من اللغة الإنجليزية ويتحدث بطلاقة.

- يجب على المتقدم أن يحدد مستوى إتقان اللغة الإنجليزية في الطلب ليكون مؤهلاً للوظيفة.

- ينبغي مناقشة الفوائد مع مكتب الموارد البشرية.

- يتمّ تعيين خطة الدفع في وقت خطاب العرض المشروط من قبل مكتب الموارد البشرية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في السفارة الأمريكية الدخول للموقع الرسمي الخاص بها وإدخال جميع البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية.