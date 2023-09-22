وظائف خالية في الحرم المكي.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن توافر وظائف خالية ولكنها بعقود مؤقتة وليست دائمة، وبدأ الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عنها وعن شروط التقدم إليها والإجراءات اللازمة.

توافر فرص عمل في الحرم المكي

وأفادت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، بتوافر فرص عمل في الحرم المكي ووضعت عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين إلى هذه الوظائف، ومن يرى في نفسه أنه جدير بهذه الوظائف أن يتقدم بطلب الوظيف إلكتروني بخطوات بسيطة.

خطوات وشروط التقدم علي الوظائف المتاحة بالحرم المكي

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن الاشتراطات الواجب توافرها لمن يرغب في الحصول على الوظائف المتاحة بالحرم المكي لفترة مؤقتة من الوقت، وتأتي تتلك الشروط على النحو التالي:-

- يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون سن المتقدم بحد أدني 20 عامًا.

- أن يتفرغ بكامل وقته للوظيفة وعدم العمل بوظيفة أخرى.

- أن يقوم بعمل جميع الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة.

- إضافة كافة المعلومات الشخصية من قبل الراغبين في الوظائف.

- توفير الأوراق التي طلبتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كاملة عند الحضور إلى مقابلة عمل.

- يقوم المتقدم بطباعة كافة المعلومات على منصة أبشر الإلكترونية بعد تمام الموافقة على طلب المتقدم.

- يجب أن يجتاز مقابلة العمل الشخصية.

8 خطوات للتقديم في وظائف الحرم المكي

ويستطيع الجميع الراغبين في الحصول على وظائف الحرم المكي الشاغرة القيام بالخطوات القليلة التالية لإتمام عملية التسجيل بالوظيفة وتأتي على النحو التالي:

1- زيارة الموقع الرسمي للرئاسة العامة للشؤون الحرمين عبر الإنترنت من هنــــــــا.

2- اختار منها الأمر خدمات إلكترونية.

3- قبل اختيار الوظيفة المناسبة إليك عليك قراءاه كافة الشروط لكل وظيفة شاغرة موجودة.

4- كتابة رقم الهوية للشخص المتقدم.

5- من ثم اضغط على عملية التسجيل.

6- إدخال رقم هاتف الراغب في الوظيفة وبريده الإلكتروني.

7- النقر على أيقونة الحفظ.

8- وفى الأخير اضغط على إرسال الطلب.