شهادات جديدة لحرب أكتوبر: السادات قال «مبروك.. العدو فقد توازنه» بعد الضربة الجوية

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، الفيديو الرسمي الثاني في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تحتفل مصر بها هذا العام تحت شعار: «نصر أكتوبر 1973.. 50 عامًا من العزة».

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إن حرب أكتوبر المجيدة أظهرت كفاءة المقاتل المصري، ومكنته من استعادة الأرض والكرامة.

وتضمن الفيديو شهادة من اللواء أركان حرب بهي الدين نوفل، رئيس هيئة العمليات المشتركة للقوات المصرية والسورية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وقال إن أمر العبور كتبه بخط يده، وأمر الوحدة كعرب.

وقال اللواء أحمد إحسان، أحد رجال القوات المسلحة السورية، في الفيديو، إنه تم التنسيق بين مصر وسوريا حول «ساعة الصفر» لتكون متزامنة.

وأكد اللواء أركان حرب حسن الجريدلي، مساعد رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة الأسبق، أن الضربة الجوية الأولى للحرب تمت بـ220 طائرة، وأن جميع الأهداف المخططة دمرت، وقال الرئيس السادات: «مبروك يا أولاد.. العدو فقد توازنه».