السفير حسن هريدي: حرب أكتوبر ثأرت لمصر والعالم العربي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق وأحد المشاركين في حرب أكتوبر، إن الحرب ثأرت لمصر وسوريا والعالم العربي شرقا وغربًا، موضحًا أن هذا اليوم من أجمل وأغلى الأيام في تاريخ مصر والأمة العربية.

قمة الخرطوم دعمت مصر في حرب أكتوبر

وأضاف «هريدي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نعود بذاكرتنا إلى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان في يونيو 1967، والتفاف الدول العربية في قمة الخرطوم في أغسطس 1967 حيث قدمت كل الدعم السياسي والمادي والاقتصادي لدول المواجهة».

الدعم العربي كان له هدفين

وتابع أحد المشاركين في حرب أكتوبر: «الدعم العربي كان له هدفين رئيسيين، دعم مصر في جهودها لإعادة بناء قواتها المسلحة، وتعويض مصر عن فقدان دخلها من قناة السويس، وكانت السعودية والكويت أكبر الدول التي قدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي لمصر من أجل إعادة بناء القوات المسلحة».