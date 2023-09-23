«أحمد إسماعيل مشير النصر».. وثائقي يحتفي بمسيرة وزير الحربية في حرب أكتوبر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قادة النصر.. المشير أحمد إسماعيل مشير النصر».

أعاد الهيبة للجيش المصري

ذكر التقرير أن المشير أحمد إسماعيل هو القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، وأعاد الهيبة للجيش المصري بعد أن أثبت فشل نظريات العدو، وتسبب في تغيير قادته أثناء الحرب.

وُلد أحمد إسماعيل علي في 14 أكتوبر عام 1917 بشبرا، وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية حاول الالتحاق بالكلية الحربية، ولكنه لم ينجح، والتحق بكلية التجارة، وفي العام التالي تقدم للمرة الثانية من أجل الالتحاق بالكلية الحربية، فتم رفضه مجددا.

وأصر أن يذهب للاختبارات للمرة الثالثة، وكان بصحبته زميله محمد أنور السادات، وتم رفضهما معا، لأنهما من عامة الشعب، لكنهما ذهبا في العام التالي ليتم قبولهما أخيرا، وشارك في حرب فلسطين وبعد عامين حصل على ماجستير في العلوم العسكرية.

العدوان الثلاثي

عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر كان قائدا للواء الثالث في رفح، ثم القنطرة شرق، وكان أول من تسلم مدينة بورسعيد بعد العدوان، وبعد سنوات تولى قيادة قوات سيناء، ثم صار رئيسا للقوات البرية، وفي أكتوبر من عام 1972 اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليكون قائدا عاما للقوات المسلحة، ليبدأ إعداد الجيش لأهم مرحلة قبل الحرب.