تدريب عملي لطلاب مدرسة«STEM» بكفر الشيخ على «علوم والنانو تكنولوجيا»

درب معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ، ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد علوم وتكنولوجيا «النانو»، تحت إشراف الدكتور علا البردي، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلاني، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

دعم العملية التعليمية في كفر الشيخ

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار دعم العملية التعليمية للطلبة المتفوقين، حيث قام طلبة مدارس«stem»، بزيارات علمية وميدانية لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة، لنشر الثقافة الحديثة من لتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها، مشيراً أن الطلبة الزائرين قد تلقوا عدد من المحاضرات النظرية على أيدى عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والأخصائيين.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنهم تلقوا أيضا شرح مفصل عن استخدام تقنيه النانو وبعض المواد «النانومتريه»، في المجالات التطبيقية المختلفة الطبية والصناعية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات لحل مشاكل صحية وبيئية متعددة، وأيضاً زار الطلاب معظم المعامل البحثية والاطلاع على الأجهزة العلمية المتطورة بالمعهد، وآخر البحوث المتطورة والمشروعات العلمية التي يتميز بها المعهد.

الاهتمام بالطلاب الموهوبين علمياً

ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تدريب عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، في محافظة كفر الشيخ، يأتي لرعاية الطلبة المتميزين في هذه المدارس، ومدى دراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب، وتماشياً مع الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030.

جاء ذلك في إطار التعاون بين جامعه كفر الشيخ، ووزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب، رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.