جامعة كفر الشيخ تبدأ في استلام ملفات الطلاب الجدد

بدأت بعض كليات جامعة كفر الشيخ استلام ملفات الطلاب الجدد للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

بدء استلام ملفات الطلاب الجدد

وأكد مصدر مسؤول بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ استلام ملفات التقديم جاء بعد إعلان مكتب التنسيق أسماء الطلاب المرشحين لكليات الجامعة، وتوقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023 - 2024.

اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة

وأوضح المصدر، أنّ إدارة جامعة كفر الشيخ اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عملية التقديم واستلام الملفات، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد للطلاب وأولياء أمورهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ووفقاً لما حدّدته الجامعة فإنّ الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ كالتالي:

1- أصل استمارة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2 - شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 3 صور منها.

3- عدد 6 صور شخصية 4×6.

4- عدد 3 صورة للبطاقة الشخصية للطالب وصورة بطاقة لولى الأمر.

5- بطاقة الترشيح للكلية + 3 صور منها.

6- دفع المصروفات إلكترونياً على موقع منظومة الدفع الإلكتروني جامعة كفر الشيخ من هنا وطباعة الإيصال وتسليمه والاحتفاظ بصور مع الطالب لإيصال الدفع.

7- التسجيل على موقع الكشف الطبي جامعة كفر الشيخ وطباعة الاستمارة والالتزام بميعاد الكشف الطبي المطبوع من الموقع الرسمي للجامعة.

8- إحضار 2 جند و 6 جند من القسم التابع له الطالب خاص بالطلاب الذكور فقط.

9- طباعة استمارة التربية العسكرية «خاص بالطلاب الذكور فقط» وإمضائها من مكتب التربية العسكرية بالجامعة.

جدير بالذكر، أنّ جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهداً.