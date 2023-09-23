الحكومة تضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. وتيسيرات جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

مواد مطروحة في قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال: «هناك تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن؛ حتى يكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلًا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى».

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

مقترحات جديدة عن التصالح خلال اجتماع مجلس المحافظين

وفي هذا السياق، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة ، بـ قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بملف التعامل مع طلبات تقنين وضع اليد، سواء ما يخص مرحلة تقديم وفحص وتسجيل ومعاينة الطلبات، أو مرحلة التسعير، أو مرحلة البت وتحرير العقود.

وتمت الإشارة إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للطلبات التي تقدمت وما تم تحريره من عقود، وما تم معاينته من هذه الطلبات المقدمة.

كما استعرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، موقف الأراضى المستردة حتى الآن، وما تم تسجيله منها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وكذا الجهود المبذولة، لضمان عدم التعدي عليها. واستعرض وزير التنمية المحلية الموقف التنفيذي لتجهيز مراكز السلامة الوطنية.

وفي ضوء ذلك أشار الوزير إلى أنه تم خلال العام 2021- 2022 تشغيل 5 مراكز سيطرة بمحافظات: «بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والأقصر، وجنوب سيناء»، كما تم تشغيل عدد 2 مركز سيطرة تشغيل تجريبي في أغسطس الماضي بمحافظتي الغربية والقليوبية، ثم أعقب ذلك افتتاح مركز السيطرة بالقاهرة، .

الانتهاء من 6 مراكز سيطرة جديدة

وأضاف أنه تم الانتهاء من 6 مراكز أخرى بعدد من المحافظات وجاهزة للافتتاح، لافتًا إلى استمرار العمل بباقي المراكز التي تتفاوت نسبة الإنجاز بها، تمهيدًا للانتهاء منها تباعًا خلال الفترة المقبلة.