رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس الوزراء الأردني في عمان

التقى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، اليوم، في عمان، وذلك على هامش زيارته للعاصمة عمان على رأس وفد برلماني، في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري، تلبية لدعوة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.

وأكد عبد الرازق، على خصوصية العلاقة المصرية الأردنية وتميزها على مختلف المستويات، لافتا إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في مصر والأردن

وأثنى رئيس الشيوخ على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين، سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، مشيدا بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أكد على العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اللجنة العليا الأردنية المصرية

ولفت رئيس الوزراء، إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكدا على أواصر العلاقة الخاصة بين جلالة الملك والرئيس السيسي.

وأشار الخصاونة، إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا.

وحضر اللقاء من الجانب المصري المستشار محمود إسماعيل عثمان، الأمين العام، والنائب عبدالخالق محمد عياد، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، والنائب وليد محمود إبراهيم الشرمة، والنائب أحمد سمير سيد زكريا، والسفير المصري بعمان محمد سمير.