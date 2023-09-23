فتح باب التسجيل للدراسة ببرامج الدبلومات الأكاديمية في آداب كفر الشيخ غدا

أعلنت كلية الآداب في جامعة كفر الشيخ فتح باب التسجيل للدراسة ببرامج الدبلومات الأكاديمية «برامج مميزة» بنظام الساعات المعتمدة للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك اعتباراً من 24 سبتمبر وحتي 18 أكتوبر 2023، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية.

فتح باب التسجيل للدراسة ببرامج الدبلومات الأكاديمية بكلية الآداب

وحدّدت الكلية برامج الدبلومات الأكاديمية التي سيتم فتح باب التسجيل بها وهي كالتالي:

1- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في الترجمة.

2- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في علم اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة.

3- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في علم النفس الإكلينيكي.

4- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في في المساحة والخرائط الحديثة.

5- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في علوم اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

6- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في الدراسات التاريخية والعلاقات الدولية

7- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في علم الاجتماع والتنمية البشرية.

8- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في اللغة الفرنسية التخصصية والتطبيقية.

9- برنامج الدبلوم الأكاديمي المميز في إدارة المحتوى الرقمي.

المستندات المطلوبة للتقديم ببرامج الدبلومات الأكاديمية

ووفقاً لكلية الآداب فإنّ المستندات المطلوبة للتقديم ببرامج الدبلومات الأكاديمية بالكلية كالآتي:

1- أصل شهادة المؤهل + صورتين منها.

2- أصل شهادة الثانوية العامة + صورتين منها.

3- شهادة الميلاد + صورتين منها.

4- سجل تقديرات بالأربع سنوات ويعفي من هذا الشرط خريجي كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.

5- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب.

6- عدد 2 صورة من البطاقة الشخصية.

7- موافقة جهة العمل إذا كان يعمل.

نشأة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

وأُنشئت كلية الآداب بمقر الجامعة بمدينة كفر الشيخ وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في 2006 لدعم الفكر الإنساني كإحدى المنارات الثقافية بإقليم محافظة كفر الشيخ.

أقسام كلية الآداب

تتكون كلية الآداب جامعة كفر الشيخ من الأقسام والبرامج الآتية:

1- قسم اللغة العربية وآدابها.

2- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

3- قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

4- قسم اللغات الشرقية وآدابها ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «شعبة اللغات الإسلامية – شعبة اللغة العبرية».

5- قسم علم الاجتماع.

6- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - شعبة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية».

7- قسم المكتبات والمعلومات.

8- قسم الإعلام ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «شعبة الصحافة - شعبة إذاعة وتلفزيون - شعبة العلاقات العامة».

9- قسم التاريخ.

10- قسم الفلسفة ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثالثة إلى «الشعبة العامة - شعبة الفلسفة السياسية».

11- قسم علم النفس.

12- قسم الآثار ويتم التشعيب فيه بالفرقة الثانية إلى «آثار مصري - آثار إسلامي - آثار يوناني وروماني».

13- برنامج المساحة والخرائط.

14- برنامج علم النفس الإكلينيكي.

15- برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة.