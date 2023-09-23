ارتفاع عدد ضحايا انفجار وسط الصومال إلى 13 قتيلا و20 جريحًا

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع في وسط الصومال، اليوم السبت، إلى 13 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 20 مصاباً، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

جاء الانفجار بعد عملية عسكرية لقوات الجيش الصومالي في ولاية «جلمدج» الإقليمية، وسط البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 من عناصر المليشيات المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، عن بيان لوزارة الإعلام، أن «هذه العملية تأتي في الوقت الذي كثفت فيه القوات المسلحة، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، عملياتها ضد مليشيات الخوارج في مناطق بجنوب ووسط الصومال».

أشار البيان إلى تمكن الجيش الصومالي، خلال العمليات العسكرية التي نفذها بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، في تقويض قدرات «مليشيات الخوارج»، وتحرير أكثر من 80 مدينة ومنطقة في البلاد.