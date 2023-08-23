اعتقال 3 عناصر من ميليشيات إرهابية مرتبطة بـ«القاعدة» في الصومال

اعتقل الجيش الصومالي، اليوم الأربعاء، 3 عناصر من ميليشيات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، بأنّ ذلك جاء خلال عملية عسكرية نفذتها وحدات من القوات المسلحة في منطقة عوسويني التابعة لمحافظة جلجدود.

وأوضحت الوكالة أنّ الجيش الصومالي والقوات الشعبية تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية جلمدج، إذ يقود معارك برية وجوية ضد الإرهاب.