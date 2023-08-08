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«القاهرة الإخبارية»: الصومال يعلن سقوط عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية بمقديشو

كتب:

هانى حسن
11:51 ص | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
قوات الصومال - صورة أرشيفية

قوات الصومال - صورة أرشيفية

أعلنت السُلطات الصومالية، اليوم، سقوط عدة عناصر من حركة الشباب في عملية عسكرية للجيش بمحافظة هيران، شمالي العاصمة مقديشو، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن «وكالات».

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنّ العملية العسكرية أسفرت عن تدمير مرأب كبير تستخدمه الحركة المسلحة لإعداد المتفجرات.

وأوضح عبدالرحمن العدالة، نائب وزير الإعلام، في تصريحات للوكالة، أنّه جرى أيضًا تدمير 4 سيارات مفخخة في العملية، التي جرت في منطقة مكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي في هيران. 

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بقلم هانى حسن