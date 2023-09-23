تخصيص خدمة عيادة تنظيم الأسرة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي

أعلن مستشفى كفر الشيخ الجامعي برئاسة الدكتور حاتم الجوهري، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن تخصيص خدمة عيادة تنظيم الأسرة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

توفير بها جميع أنواع وسائل منع الحمل

ووفقاً لبيان صادر عن المستشفى فإنّ عيادة تنظيم الأسرة يتوفر بها جميع أنواع وسائل منع الحمل خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بهدف تنظيم عملية الإنجاب والحفاظ على صحة المرأة وأسرتها.

وبحسب مستشفى كفر الشيخ الجامعي، فإنّ وسائل منع الحمل التي جرى توفرها في عيادة تنظيم الأسرة هي «الأقراص المركبة، والأقراص أحادية الهرمون، وحبوب منع الحمل في الحالات الطارئة، وكبسولة تحت الجلد، الواقي الذكري، واللولب النحاسي، والحقن المركبة الشهرية، والحقن أحادية الهرمون كل 3 شهور».

مستشفي كفر الشيخ الجامعي

جدير بالذكر، أنّ العيادات الخارجية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي يتردد عليها آلاف المرضى يومياً، وتُقدم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في التخصصات، كما يضم المستشفى 434 سريراً، 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات التي تُعد من أحدث غرف العمليات عالمياً، فضلاً عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقاً للقياسات والمواصفات الطبية العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة.