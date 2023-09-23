صناع مسلسل «أرواح خفية» يحتفلون بانتهاء التصوير (صور)

احتفل فريق عمل مسلسل «أرواح خفيفة» اليوم بانتهاء تصوير المسلسل، الذي من المقرر أن يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية بالتزامن مع إحدى المنصات العربية.

تفاصيل اليوم الأخير من تصوير أرواح خفية

فبعد يوم عمل طويل امتد حتى ساعات النهار الأولى تجمع كل من سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وأبطال العمل من الأطفال وعددهم 14 طفلا حول التورتة للاحتفال بآخر يوم تصوير، ومعها نطق المخرج ابرام نشأت بكلمة «فركش» والمعروف ترديدها بعد انتهاء آخر مشهد والتأكد من تمام جدول تصوير اليوم الأخير.

ومن جانبها، أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق العمل ورغم طول فترة تصوير المسلسل وتوقفه نتيجة سفرها ودخول رمضان، وتصوير أعمال أخرى إلا أنه جرى انتهاء تصويره ليظهر للنور، وهي في انتظار عرضه قريبا.

تفاصيل مسلسل أرواح خفية

وصرح المنتج محروس المصري، بأن مسلسل «أرواح خفية» ينتمي إلى نوعية دراما التشويق، وقائم في الأساس على مجموعة من الأطفال الموهوبين يراهن على وجودهم بقوة على الساحة الفنية الفترة المقبلة، وإذا حقق المسلسل النجاح المطلوب حين عرضه لا يستبعد إنتاج جزء ثاني منه مع نفس الأطفال لأن القصة تسمح باستمرار التجربة أو يدخل بهم عمل جديد مع المؤلف أحمد صبحي يعكف حاليا على كتابته.

وأضاف المصري أن العمل لا ينتمي لروح شهر رمضان، وعليه سيتم عرضه آخر هذا العام أو بعد رمضان العام المقبل ليحظى بفرصة مشاهدة عالية بعيدا عن زحمة الشهر الكريم، وأعلن المصري انطلاق تصوير أعماله التلفزيونية الجديدة قريبا، والتي ينافس بها في موسم رمضان 2024.

الجدير بالذكر أن مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، إكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت أحمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، إشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل إخراج أبرام نشأت.