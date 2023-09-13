نضال الشافعي يروج لمسرحية «سيدتي أنا» قبل استئناف عرضها: «رجعنا لكم من تاني»

روج الفنان نضال الشافعي، عبر حسابه على «إنستجرام» لمسرحية «سيدتي أنا»، قبل استئناف عرضها غدا الخميس، على المسرح القومي في العتبة.

ونشر نضال الشافعي صوره من المسرحية معلقا: «رجعنا لكم من تاني، عرض مسرحية سيدتي أنا، ابتداءا من بكرة الخميس 9 -14، عرض المسرحية الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، يرفع الستار الساعة 8:30 مساء بالمسرح القومي في العتبة».

مسرحية «سيدتي أنا»

مسرحية «سيدتي أنا» بطولة عدد من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، دراماتورج وإخراج محسن رزق، تصميم رقصات واستعراضات مصطفى حجاج، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، أزياء مروة عودة، ديكور حمدي عطية.