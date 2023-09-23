فريق جامعة الإسكندرية يفوز بالجائزة الثانية فى مسابقة دولية بباريس

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق جامعة الإسكندرية EFFCT لفوزه بالجائزة الثانية في مسابقة Hult Prize الدولية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة مع أكثر من 10 آلاف فريق من 110 دول، استطاع خلالها فريق جامعة الإسكندرية الوصول للنهائي أمس.

تأسيس شركة ناشئة لتدوير مخلفات صناعة الملابس

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن فريق جامعة الإسكندرية قد فاز بجائزة مالية قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه مصري، وقد أسس شركة ناشئة لتدوير مخلفات صناعة الملابس، بعد فوزه في شهر مايو الماضي بالمركز الأول، في مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية» التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتي يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

تفاصيل المسابقة

وتعد مسابقة Hult Prize أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.