تعرف على أسعار عائلة هاتف iphone 15.. طرحته شركة آبل رسميا

إقبال كبير شهدته متاجر شركة «آبل» الأمريكية حول العالم منذ وقت إعلان الشركة طرح الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف آيفون وهو iphone 15 وكل عائلته، والتي أتت بمييزات وإمكانيات كبيرة جعلتها الاختيار الأول لكل محبي اقتناء الهواتف الذكية حول العالم؛ لذا وبعد طرح هاتف iphone 15 يمكن الإشارة إلى أسعار عائلة iphone 15 المختلفة، وهي iphone 15، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max.

مواصفات هاتف iphone 15

وجاء هاتف iphone 15 بمواصفات عديدة؛ منها شاشة بحجم 6.7 بوصة – 120 هرتز، وذاكرة 128/256/512 جيجابايت – 1 تيرابايت، ومعالج Apple A17 Bionic، ودقة كاميرا 12 – 15 ميجابكسل، ورام 8 جيجا، وبطارية 4852 مللي أمبير – 35 وات، وسرعة إنترنت 1.2G – 4G.

كما أتى هاتف iphone 15 بلون أزرق غامق مع درجة رمادية، سيكون الظل الأزرق متاحًا في مادة التيتانيوم الجديدة، وسيكون له طلاء مصقولا، على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ الذي كان لدى إصدارات Apple في الماضي.

سعر هاتف iphone 15

وجاء هاتف iphone 15 نسخة 128 جيجا بسعر 3400 درهم في الإمارات وهو ما يتجاوز 28 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر، ونسخة 256 جيجا بسعر 3800 درهم، وهو ما يتجاوز 31 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر، أما نسخة 512 جيجا بسعر 4650 درهما، وهو ما يتجاوز 39 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر.

سعر هاتف iPhone 15 Plus

وحول هاتف iPhone 15 Plus، فجاءت أسعاره للنسخة 128 جيجا بسعر 3800 درهم، وهو ما يتجاوز 31 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر، ونسخة 256 جيجا بسعر 4200 درهم، ما يتجاوز 35 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر، نسخة 512 جيجا بسعر 5050 درهمًا، وهو ما يتجاوز 42 ألف جنيه مصري، وفقًا لما ورد في الموقع الرسمي لـ«شركة أبل الأمريكية».

ويأتي هاتف iPhone 15 Plus، بنفس مواصفات هاتف iPhone 15 العادي، إلا أنه يحتوي على شاشة قياس 6.7 بوصة وبطارية أكبر 4383 مللي أمبير.

سعر هاتف iPhone 15 Pro

وعن أسعار هاتف iPhone 15 Pro، جاء بسعر هاتف iPhone 15 Pro نسخة 128 جيجا بسعر 999 دولار، أي ما يساوي نحو 30805 جنيهات، ونسخة 256 جيجا بسعر 1099 دولارا، أي ما يساوي 33888 جنيهًا مصريًا، ونسخة 512 جيجا بسعر 1299 دولار، أي ما يساوي 40056 جنيهًا مصريًا، ونسخة 1 تيرا بسعر 1499 دولار، أي ما يساوي 46223 جنيهًا مصريًا.

سعر هاتف iPhone 15 Pro Max

كما جاء هاتف iPhone 15 Pro Max نسخة 256 جيجا بسعر 5100 درهم في الإمارات، وهو ما يتجاوز أكثر من 42 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر، بينما نسخة 512 جيجا بسعر 5950 درهمًا، وهو ما يتجاوز أكثر من 50 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر، نسخة 1 تيرا بسعر 6800 درهم وهو ما يتجاوز أكثر من 57 ألف جنيه مصري مضافًا إليها الضرائب وربح التاجر.