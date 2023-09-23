ثمنها 300 ألف دولار.. أول سيارة طائرة في العالم تبدأ رحلاتها قريبا

سيارات تطير وروبوتات تحل محل البشر وأحداث كانت في الماضي القريب غاية في الغرابة عندما عرضتها أفلام هوليوود لأول مرة، ولم يتخيل ملايين الناس حول العالم إن العقل البشري سيحقق تلك الأحداث في الواقع، إذ كشفت شركة طيران مستقلة في الساعات الأخيرة، عن إطلاق أول نموذج حقيقي للسيارة الطائرة في العالم من المقرر أن يبدأ اختبارها في العام المقبل، وظهرت تلك السيارة الأولى من نوعها في كاليفورنيا مقر الشركة المسؤولة عنها وهي شركة «Alef Aeronautics»، بحسب موقع مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

أول سيارة طائرة في العالم

في جنوب كاليفورنيا قررت شركة الطيران الأمريكية «Alef Aeronautics» أن تفاجئ الجمهور في معرض «ديترويت» للسيارات هذا العام بسيارة «Alef Model A» الأولى من نوعها وهي سيارة سوداء مزودة بخصائص تمكنها من الطيران، وبحسب حديث الشركة أثناء العرض فإن النموذج الأولي مستوحى من الفيلم الكلاسيكي «العودة إلى المستقبل» في الثمانينيات، وتبلغ قيمة السيارة 300 ألف دولار، أي أكثر من 9 ملايين جنيه مصري.

مواصفات السيارة

تتميز سيارة «Alef» بقدرة سائقها على الطيران بعيدا عن الاختناقات المرورية؛ كما إنها ستحدث طفرة في مجال صناعة السيارات لأنها ستضع المعيار لمشاريع السيارات الطائرة المستقبلية، ومن مميزاتها إنها مدعومة بثمانية محركات كهربائية لتحريكها عموديًا، ويبلغ مداها 200 ميل على الأرض و110 أميال في الجو، يمكن للسيارة تقديم العروض في الهواء لقدرتها على الاستدارة جانبًا لتعمل مثل الجناح مع موازنة المقصورة لإبقاء الركاب ثابتين ومواجهين للأمام.

أما العمل على السيارة نفسها فقد بدأ العمل عليه في وقت سابق من هذا العام، وكانت «Alef Model A» أول مشروع للسيارة الطائرة يحصل على شهادة خاصة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ما يجعلها النموذج الأولي الذي لا يتطلب استخدام المطار وفي حديث لمجلة «نيوزويك» وعد «جيم دوخوفني»، الرئيس التنفيذي لشركة Alef للطيران، بعرض حي للإقلاع والهبوط العمودي.

على الرغم من أن المخاوف المتعلقة بالسلامة لم تسمح بذلك، بسبب ثقته في القدرة على أداء عرض حي للطيران بحلول نهاية العام، بشرط أن تتمكن السيارة من تلبية اللوائح الصارمة.

وبالرغم من حديث الرئيس التنفيذي للشركة وثقته في السيارة إلا أن صحفيي السيارات طلبوا التأكد من رؤية المراوح التي من شأنها أن تحرك السيارة نحو السماء وهي تدور، وقال دوخوفني إنه سيأخذ طراز «Alef Model A» إلى معرض التكنولوجيا في دبي هذا الخريف، على أمل أن يعرض المزيد من تقنيات الطراز A، مع بدء اختبارات السيارة واختبارات الطريق لمركبة «Alef Model A»، على الرغم من أن اختبار وظائف الطائرة للمركبة سيبدأ في العام المقبل؛ كما إن الشركة لديها 2500 طلب مسبق لسيارتها الخاصة، والتي من المفترض أن يصل إجمالي إيراداتها إلى حوالي 750 مليون دولار.