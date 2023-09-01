مجلس الوزراء يرد على إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، لمعرفة حقيقة تداول أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وذلك على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، إن وزارة الطيران نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، موضحة أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

موقع مطار العاصمة الدولي

وفي سياق متصل، يقع مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000م٢، ومبنى ركاب رئيسي بسعة 300 راكب/ ساعة.

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