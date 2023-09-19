رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مجهولة

كتب:

أحمد شوقي
08:02 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويتر، بإخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مثيرة للريبة.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية» يعرض تقريرا عن «أريحا» بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي

«القاهرة الإخبارية»: مصر صاحبة تجربة رائدة في ‏مواجهة الإرهاب والتطرف

تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: وجود ميسترال على سواحل ليبيا للتخفيف من فاجعة درنة

«القاهرة الإخبارية»: ضبط شبكة إرهابية بالعراق خططت لعمليات في بغداد
بقلم أحمد شوقي