إخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مجهولة كتب: أحمد شوقي 08:02 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 الكونجرس الأمريكي أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن رويتر، بإخلاء مقر شرطة الكونجرس الأمريكي بسبب سيارة مثيرة للريبة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية» يعرض تقريرا عن «أريحا» بعد إدراجها على قائمة التراث العالمي «القاهرة الإخبارية»: مصر صاحبة تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب والتطرف تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: وجود ميسترال على سواحل ليبيا للتخفيف من فاجعة درنة «القاهرة الإخبارية»: ضبط شبكة إرهابية بالعراق خططت لعمليات في بغداد القاهرة الإخبارية الكونجرس رويترز بقلم أحمد شوقي