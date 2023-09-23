رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحمد موسى: أهالي شمال سيناء يشكرون الرئيس السيسي لتحقيقه الأمن والأمان

كتب:

حسن سمير
09:36 م | السبت 23 سبتمبر 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جولته في مدن شمال سيناء، قائلا: الناس في شوارع شمال سيناء لا يتحدثون عن أسعار، علما بأنه لو اشتكوا وقالوا الأسعار كذا كذا يبقى عندهم الحق لأن الناس دي عانت كتير منذ 2011.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «أنه كان من ضمن الناس اللي بينزل من منزله وعارف أنه مش راجع تاني، خلال حكم الجماعة الظالمة وإحساسه إنه لا يعود لمنزله مجددًا ويسلم على أولاده ولا يشعرهم بشيء وكانوا يتظاهرون أسفل بيته».

الناس في شمال سيناء يشكرون الرئيس على الأمن

واستطرد «موسى»: «الناس في شمال سيناء لسان حالهم يقول الحمد لله إننا عارفين ننزل الشارع بأولادنا وقالوا شكرًا سيادة الرئيس والناس دي لا تجامل لأنه كان عندهم شعور بعدم الأمن وتركوا منازلهم»، موضحًا أن الأمن الذي نعيشه بفضل قائد أخذ قرارا وكان يعرف أننا سندفع الثمن غاليًا.

اقرأ المزيد:

أحمد موسى: الإعلام حريص على خروج الانتخابات الرئاسية بشكلها الديمقراطي

أحمد موسى: لا علاقة للحكومة بانتخابات الرئاسة ودورها تنفيذ مطالب الهيئة الوطنية

أحمد موسى: إشراف نحو 10 آلاف قاض على انتخابات الرئاسة

أحمد موسى يروي بطولات قوات الإنقاذ المصرية في ليبيا: نزلوا لعمق 60 مترا
بقلم حسن سمير