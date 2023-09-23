أحمد موسى: أهالي شمال سيناء يشكرون الرئيس السيسي لتحقيقه الأمن والأمان

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جولته في مدن شمال سيناء، قائلا: الناس في شوارع شمال سيناء لا يتحدثون عن أسعار، علما بأنه لو اشتكوا وقالوا الأسعار كذا كذا يبقى عندهم الحق لأن الناس دي عانت كتير منذ 2011.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «أنه كان من ضمن الناس اللي بينزل من منزله وعارف أنه مش راجع تاني، خلال حكم الجماعة الظالمة وإحساسه إنه لا يعود لمنزله مجددًا ويسلم على أولاده ولا يشعرهم بشيء وكانوا يتظاهرون أسفل بيته».

الناس في شمال سيناء يشكرون الرئيس على الأمن

واستطرد «موسى»: «الناس في شمال سيناء لسان حالهم يقول الحمد لله إننا عارفين ننزل الشارع بأولادنا وقالوا شكرًا سيادة الرئيس والناس دي لا تجامل لأنه كان عندهم شعور بعدم الأمن وتركوا منازلهم»، موضحًا أن الأمن الذي نعيشه بفضل قائد أخذ قرارا وكان يعرف أننا سندفع الثمن غاليًا.