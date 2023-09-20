أحمد موسى: لا علاقة للحكومة بانتخابات الرئاسة ودورها تنفيذ مطالب الهيئة الوطنية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل.

دور الحكومة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «كل ما تردد حول موعد الانتخابات الرئاسية غير دقيقة، والهيئة ستعلن الموعد يوم الاثنين المقبل»، مشيرا إلى أن دور الحكومة في الانتخابات يقتصر على تنفيذ أي مطالب ترغبها.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «لا يوجد أي مسؤول بالحكومة له علاقة بالانتخابات، دورها يقتصر على تنفيذ مطالب الهيئة مثل إعلان الأيام المقررة للانتخابات إجازة رسمية في المدارس»، مشيرا إلى أن بعض الفئات ليس لها الحق في الانتخاب بينها المحكوم عليهم في قضايا تزور ونصب وجرائم إرهاب، لذلك تم تنقية قوائم كشوف الناخبين من أسماء المتوفين والمحكوم عليهم.

الإعلام لن ينحاز لأي مرشح

وأضاف: «مجرد إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية سيكون مرشحا، ومن ثم سيكون الإعلام محايدا وسيمنح فرصة لكافة المرشحين الذين يرغبون في الرد على تساؤلات الرأي العام دون تحيز»، معلقا: «الإعلام لن ينحاز لأي مرشح، نحن قناة خاصة وليست تابعة للدولة أو الحكومة، سيكون لدينا شفافية وحياد مع المرشحين جميعهم، لو استضفنا مرشحا سنمنح فرصة للآخرين، بابنا مفتوح للجميع وبرنامجنا مفتوح للجميع».