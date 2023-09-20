أحمد موسى: إشراف نحو 10 آلاف قاض على انتخابات الرئاسة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الاثنين المقبل، سيجري إعلان كل تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل وخارج مصر، التي تتعلق بعدد المواطنين المستحقين الإدلاء بأصواتهم، ومواعيد انتخابات الرئاسة 2024، وموعد نتيجة انتخابات الرئاسة، والتظلم على نتيجة الانتخابات أيضا، وموقف المرشحين والحملات الدعائية.

كل ما يتعلق بإجراءات الترشح

تابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: الإعلام الدولي والمحلي تابع مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي تحدث عن إجراءاته المستشار أحمد بنداري.

وعلق موسى قائلا: «أطلق على مؤتمر هيئة الانتخابات الوطنية بيوم الضمان، وذلك لأن المستشار أحمد بنداري كشف ووضح كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات، ومشاركة المنظمات المحلية والدولية والإعلام والصحافة المشاركة».

وعلق موسى قائلا: «لن يكون هناك فرز فردي لأصوات الانتخابات الرئاسية، لكن سيتواجد أفراد المنظمات بالمجتمع المدني، وسيتم إشراف نحو 10 آلاف قاض إشرافا كاملا؛ لأن الهيئة معنية بكل ما يخص العملية الانتخابية من البداية وحتى النهاية، ولا تدخل لمسؤول أو حكومة أو منظمة في الانتخابات».

واستكمل أحمد موسى: «لا يوجد إشراف قضائي في أي دولة مثل ما يحدث في مصر، والقاضي قراره بمثابة حكم، والتصويت الإلكتروني لن يطبق في انتخابات الرئاسة بسبب تعديل الدستور».

متابعة الانتخابات

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «بشأن التشكيك في نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات، لا أحد يراقب على القضاء المصري إلا القضاة أنفسهم، لكن مسموح بالمتابعة فقط، ومن يريد المراقبة يبقى كما هو لأنه لن يكون لدينا ما نخفيه، ولدينا ثقة كبيرة في أن الشعب العظيم هو صاحب القرار والكلمة ستكون لصناديق الانتخاب».