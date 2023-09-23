وكيل «رياضة القليوبية» يتابع أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، آخر مستجدات أعمال التطوير، أثناء زيارته لمركز التنمية الشبابية بالعبور، واستقبله النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمركز.

رفع كفاءة مركز التنمية الشبابية بالعبور

تابع «الصبروط» احتياجات مركز التنمية وما يلزم حمام السباحة النصف الأولمبي، ورفع الكفاءة للمكان المقام فيه حمام السباحة الترفيهي، كما وضع مركز التنمية الشبابية خطة يتم من خلالها الصرف من إيرادات المركز لتشمل إنشاء سور حديدي، وكذلك تطوير المبني الاجتماعي، أما عملية تطوير الملعب القانوني والتي كانت تنفذها وزارة الشباب والرياضة فقد تم الانتهاء منها.

تصور لاستكمال أعمال التطوير المقترحة

ووجه الصبروط بوضع تصور لاستكمال أعمال التطوير المقترحة بالمركز للتسهيل على الأعضاء التعامل بشكل مريح أثناء تواجدهم الأسبوعي، وبضرورة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المقترح لاستئناف ممارسة الأنشطة والفعاليات بشكل طبيعي وتشغيل الحمام وفقا للكود المصري وعوامل الأمن والسلامة الخاصة بالحمامات حفاظا على أمن المترددين.