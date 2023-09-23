تقديم الرعاية الطبية لــ1278 حالة في قافلة بمركز المحلة بالغربية

‎نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، في قرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى بالتنسيق مع محافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكشف من خلال 15 عيادة

‎شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي لعدد 1278 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 100 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 50 مواطنا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 4754 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وجرى توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية 72 في جراحة المخ والأعصاب، و101 في طب الأطفال، و135 بجراحة العظام، و115 في الأمراض الجلدية، و111 بأمراض الباطنة، و42 بعيادة جراحة المسالك البولية، و117 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، 15 بعيادة الجراحة العامة، و64 بعيادة الأمراض الصدرية، و51 بالنفسية والعصبية، و213 بعيادة طب وجراحة العيون، و53 بعيادة القلب والأوعية، 76 بعيادة التحاليل، و12 حالة تنظيم أسرة و101 بالمبادرات.

تحويل الحالات للمستشفى

‎كما تم تحويل 100 حالة بواقع 6 جراحات مخ وأعصاب، و4 أطفال، و8 عظام، و7 جلدية، و8 باطنة، 5 مسالك بولية، 14 أنف وأذن وحنجرة، و8 جراحات عامة، و6 الصدر، 4 نفسية وعصبية، 22 طب وجراحة العيون، و8 قسم القلب والأوعية الدموية.

قدمت الدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية محاضرات توعوية لأهالي القرية حول مخاطر الزيادة السكانية، التي لا ينعكس أثرها فقط على الفرد بل المجتمع ككل، وطرق ووسائل تنظيم الأسرة الآمنة للمرأة، للحد من الزيادة السكانية، وتمكين المرأة وتعظيم دورها في المجتمع، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.