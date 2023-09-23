حبس عامل خردة لاتهامه بقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بحبس عامل خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شخص وإصابة شخص آخر، بجروح وطعنات مختلفة جراء نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية.

وواجهت جهات التحقيق المتهم بتحريات ضباط المباحث الجنائية، وشهود العيان حول الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم لزواج أحدهما من شقيقته والاعتداء عليها بالضرب.

ضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة لضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال في ضبط المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين مطبخ.

وأشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم اعتدى على شخصين نقلا إلى مستشفى الإسماعيلية أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح قطعي، وبالانتقال وسؤال المصاب قرر حدوث مشادة كلامية بينهما وزوج شقيقته عامل خردة، مقيم بذات العنوان تطورت لمشاجرة، قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى الإصابات بهما.

التحفظ على جثمان المتوفي

وأمرت جهات التحقيق في نيابة مركز الإسماعيلية بالتحفظ على جثمان المجني عليه وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية في الواقعة وإرفاقه في أوراق القضية، وتسليم الجثمان إلى ذويه، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.