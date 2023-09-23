أنفاق الإسماعيلية حياة جديدة للمواطنين.. العبور إلى سيناء في 30 دقيقة بدلا من 6 ساعات

مع الحرب على الإرهاب في سيناء خلال السنوات الماضية، اتجهت الدولة المصرية للتعمير وفتح شرايين جديدة للتنمية شرق قناة السويس، تضمنت إنشاء أنفاق تحيا مصر أسفل قناة السويس، وهو ما ساعد المواطنين والسيارات على العبور من غرب القناة لشرقها في وقت قصير.

تربط الأنفاق بين شرق وغرب القناة، وهي مجهزة بأحدث وسائل الكشف على السيارات، والبوابات الإلكترونية المجهزة لتسهيل عبور السيارات وتفتيشها في دقائق معدودة بدلا من الانتظار لساعات للتفتيش اليدوي، وهو ما سهل عبور السيارات.

هيئة قناة السويس: الأنفاق قلصت رحلة العبور

وبحسب بيانات رسمية سابقة لهيئة قناة السويس، فإن أنفاق الإسماعيلية افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتربط بين الدلتا وسيناء، بتكلفة بلغت 11.5 مليار جنيه، وهي عبارة عن نفقين للسيارات يمران أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة.

وشارك في مشروع أنفاق قناة السويس أكثر من 3 آلاف مهندس وفني تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد إسناد المشروع لشركتي بتروجيت وكونكورد، وتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات تقريبا.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيانات صحفية، إن تنمية سيناء تحظى بأولوية قصوى ودعم غير مسبوق على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن منظومة الأنفاق العملاقة تقوم بدور فاعل في زيادة معدلات الصادرات من مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء في بورسعيد أو السويس، مضيفا أن الهيئة تقوم بإدارة وصيانة وتشغيل منظومة محاور العبور بأكملها على مدار الساعة من خلال أحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية، مع الاستعانة بأحدث وسائل الفحص المستخدمة في فحص المركبات والأفراد، بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة.

مواطنون: الأنفاق سهلت انتقالنا بين شرق وغرب القناة

وقال سعيد سالم، مزارع، وأحد سكان مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، إن أنفاق تحيا مصر كانت الوسيلة الأفضل التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها على مدار السنوات الماضية لتسهيل عبور المواطنين من شرق القناة لغريها والعكس.

وأضاف «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السيارات كانت تنتظر المعديات في منطقة نمرة 6 أو معدية القنطرة شرق لمدة تصل لأكثر من 6 ساعات، وتنتظر سيارات النقل لمدة يومين تقريبا، لكن حاليا رحلة العبور لا تستغرق أكثر من نصف ساعة.

فيما قال ناصر أبو عيادة، أحد أهالي القنطرة غرب، إن قرار إنشاء أنفاق الإسماعيلية ساهم في عودة عدد كبير من المزارعين في شرق القناة إلى مزارعهم مرة أخرى.

وأضاف: «رجعنا نزرع مرة أخرى، والزرع بقي يعبر القناة من الشرق إلى الغرب في وقت صغير، وهو ما ساهم في زيادة نسبة الأرض المزروعة في قرى التقدم والأمل باعتبارها أقرب القرى لشرق قناة السويس بامتداد المجرى الملاحي»، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الأنفاق من أهم قرارات التنمية، باعتباره شريان رئيسي للتنمية في سيناء.

وطالب أهالي القنطرة شرق بالإسماعيلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لرئاسة الجمهورية، ليستكمل مشروعات التنمية في سيناء والجمهورية كلها، بعدما غيرت مبادرة «حياة كريمة» قرى القنطرة شرق بالكامل.