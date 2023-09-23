مجمع الإسماعيلية الطبي يقضي على قوائم الانتظار.. ومواطنون: هدية الرئيس لنا

في أدوار متناسقة يجلس المواطنون في منطقة انتظار العيادات الخارجية داخل مجمع الإسماعيلية، تتحدد الأدوار بأرقام بحسب أسبقية الحضور، فيما ينتظر فرد الأمن والإداري بالقسم وصول أي من كبار السن أو ذوي الهمم لمساعدته للدخول الفوري بدلاً من الانتظار.

لم يكن هذا المشهد موجودا قبل 5 أعوام فقط من الآن، فقبل تحول مستشفى الإسماعيلية العام إلى المجمع الطبي، كانت أقسام المستشفى تشهد زحاما كبيرا في حالات المرضى يوميا، سواء في أقسام الطوارئ والداخلي أو العيادات الخارجية.

مدير المجمع الطبي: نعمل على إنهاء قوائم الانتظار

وقال الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجمع يستقبل المواطنين سواء في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، أو إحالات من الوحدات الصحية المختلفة الموزعة في أرجاء محافظة الإسماعيلية.

وأضاف: «منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها استقبال المرضى يتم إنهاء كل الإجراءات سواء للدخول لقسم الداخلي أو للجراحات العاجلة حال احتياج الحالة لتدخل عاجل، ومتابعة لحظية لحالته الصحية على مدار الساعة».

وتابع أن أكثر الأقسام المميزة في مجمع الإسماعيلية الطبي قسم عناية القلب، والذي استقبل ما يزيد عن 2500 حالة، بين تركيب دعامات أو إجراء قسطرة قلبية دون أي رسوم أو مبالغ مالية لأصحاب الأمراض المزمنة، وبحد أقصى 390 جنيها للمريض حال خضوعه لهذا الفحص لأول مرة.

وأشار إلى أن مجمع الإسماعيلية يعمل على توفير احتياجات المرضى أولا بأول بهدف القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدا أن جميع الحالات الطارئة التي تحتاج لتدخل فوري يتم دخولها فورا وإجراء كل الفحوصات سريعا دون انتظار.

مواطنون: المجمع هدية الرئيس لأهالي الإسماعيلية

وقال محمد أدهم، أحد المواطنين، إنه بعد يوم عمله تعرض لـ«نغزة» في الصدر، وقبل تحركه من منزله فقد الوعي، ونُقل بسيارة إسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، مضيفا «فوقت على وجودي في غرفة العناية المركزة وحولي عدد من الأطباء لتشخيص حالتي الصحية، وكان السبب جلطة في القلب وقصور في الشرايين، وأتفقوا على تدخل لعمل قسطرة في القلب فوراً لعدم استقرار الحالة».

وأكد «أدهم» أنه خلال ساعات قليلة تم تحضيره لغرفة العمليات، وأجرى الجراحة بأحدث الأجهزة داخل مجمع الإسماعيلية، ليعود مرة أخرى للعناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية والتماثل للشفاء.

وتابع: «كنا قبل سنوات ننتظر قوائم الانتظار، ويعاني مرضى القلب من عدم توافر التجهيزات الطبية في المستشفيات، لكن مع انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل تغير الأمر برمته في الإسماعيلية على كل المستويات من تجهيزات طبية وكوادر الأطباء والاستشاريين أو أطقم التمريض».

وقال «أدهم» إن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس السيسي لأهل الإسماعيلية، لما يقدمه من خدمات يومية وعلى مدار الساعة لأهالي المحافظة في كل التخصصات، مقدما الشكر للرئيس على مشروع التأمين الصحي بالمحافظة، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في الأحياء والقرى.

وقال محمد حسن، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن مجمع الإسماعيلية أهم الإنجازات التي افتتحها الرئيس السيسي على أرض الإسماعيلية، مشيرا إلى أن والده تعرض لأزمة صحية خلال الشهور الماضية وتوجه به إلى المجمع لإجراء جراحة.

مواطن: خدمات المجمع الطبي بالإسماعيلية «5 نجوم»

وتابع: «أنا كنت علطول بسمع فقط عن تطوير المجمع وتحسن الخدمات به، لكن لم أتخيل أنه بهذا المستوى اللي أقدر أقول عنه مستوى فندقي 5 نجوم، يضاهي أي مستشفى خاص في القاهرة، ليس فقط على جانب التجهيزات ولكن على مستوى الإدارة والأطقم الطبية».

وأشار إلى أن والده قضى 17 يوما في المستشفى بين العناية المركزة وغرفة عادية، لاحظ خلالها انتظام الأطقم الطبية في عملها وتقديم كل سبل الدعم والراحة له، مضيفا «أنا بشكر سيادة الرئيس على المشروعات القومية وعلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وبقوله إحنا في ظهرك ووراك داعمين لك، لرد الجميل على ما قدمته خلال السنوات الماضية».