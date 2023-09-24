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هزة أرضية تضرب البحر المتوسط.. تعرف على موقعها

كتب:

حسن رمضان
02:07 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، بعمق 22 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط، وقعت على مسافة 135 كيلومترا جنوب غرب مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

كما أظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية بالبحر المتوسط، على مسافة 52 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة بالايوخورا 

 

 

 

 

 

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بقلم حسن رمضان