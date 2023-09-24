نادي في البريميرليج يورط الاتحاد الإنجليزي بخطأ ساذج.. ما القصة؟

صفقة سرية قادت الاتحاد الإنجليزي إلى ورطة كبيرة، بسبب خطأ ساذج أفسد الاتفاق المبرم مع نادي برينتفورد بشأن لاعبه الموقوف إيفان توني الذي ظهر بشكل مفاجئ رغم سريان القرار، وعدم رفع الإيقاف عن اللاعب الذي أدمن الألعاب غير المشرعة قانونيًا في البريميرليج.

إيفان توني يقترب من العودة للمشاركة مع برينتفورد

إيفان توني لاعب برينتفورد، الذي يواجه عقوبة الإيقاف منذ منتصف الموسم المنقضي ظهر بشكل مفاجئ في تدريبات الفريق، رغم عدم وجود قرار برفع الإيقاف عن اللاعب، الذي ارتكب بعض المخالفات الخاصة بقانون تجريم المراهنات في كرة القدم، والتربح منها، ليجري إيقافه ومنعه من المشاركة أو الظهور في أي مباريات مع الفريق.

مهاجم إنجلترا الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون جنيه إسترليني، التقطته كاميرات الصحفيين والمصورين، أثناء الركض داخل الملغب التدريبي الخاص بفريقه، وذلك على مدار الشهر المنقضي بالكامل، أي قبل 6 أسابيع من موعد عودته بصفقة رسمية، خاصة أن الإيقاف يمتد حتى يناير المقبل، وذلك بسبب ارتكاب خطأ السماح بوجوده في مقر التدريب الجماعي للفريق، الذي تشهده وسائل الإعلام والصحافة.

النادي يصر على أنه لم يخالف أي قواعد

ورغم جميع الاختراقات القانوينة المذكورة سلفًا، من قبل النادي واللاعب على حد سواء، إلا أن النادي يصر على أنه لم يخالف أي قواعد بعد حصوله على إذن من الاتحاد الإنجليزي، بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تم حظر توني، 27 عامًا، لمدة 8 أشهر بعد إدانته بارتكاب 232 جريمة مراهنة في مايو، ولم يُسمح له في الأصل باستئناف التدريب في النادي حتى 17 سبتمبر، ليعود إلى التدريبات في محاولة للتأهيل قبل المشاركة في المباريات، وقال برينتفورد: «تضمنت أعمال إعادة التأهيل، بعض الجلسات الفردية ذات وتكييف للمدربين والطاقم الطبي، بما في ذلك تدريبات في كرة القدم، وفقًا لخطة إيفان للتعافي قبل عودته رسميا يوم 17 يناير المقبل».