ما علاقة رونالدو ومحرز ببقاء محمد صلاح في ليفربول؟.. «عرش البريميرليج»

لا يزال الحديث مستمرا، عن قرار محمد صلاح التاريخي، برفض العرض الخرافي من اتحاد جدة السعودي، للحاق بركب نجوم العالم الذين غيروا وجهتهم إلى آسيا بدلا من أوروبا، بعدما اختار البقاء في قلعة «أنفليد» واستمرار الدفاع عن ألوان ليفربول.

صلاح يسيطر على «عرش مملكة البريميرليج» بأرقام غير مسبوقة بالدوري الإنجليزي

ويبدو أن «صلاح» الذي تخلص من عديد النجوم المنافسين له في الدوري الإنجليزي، بعدما أزاحتهم عروض السعودية عن مزاحمة الفرعون المصري على الألقاب الفردية، كانت له رؤية مختلفة عن كل من رأى أن رفض عرض يتخطى 200 مليون جنيه إسترليني «درب من الخيال».

بعد مرور 5 جولات من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي 2023 - 2024، حقق محمد صلاح رقمين قياسيين، بعدما عادل رقمين للثنائي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق والنصر السعودي الحالي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة الحالي.

صلاح يتخطى محرز ورونالدو في الدوري الإنجليزي بعد اختيار البقاء في ليفربول

وانتزع صلاح عرش رياض محرز، الذي رحل عن «البريميرليج» مؤخرا، بعدما بات الفرعون المصري أكثر لاعب أفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع أهدافا في المسابقة برصيد 63 تمريرة حاسمة.

جاء ذلك من خلال صناعة قائد منتخب مصر تمريرتين حاسمتين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بحسب شبكة «سكواكا» العالمية.

لم يكتفي صلاح، الذي أصبح نجم الشباك الأول في «البريميرليج» بعد رحيل عدد كبير من نجوم الصف الأول إلى الدوري السعودي، بهذا الرقم، بعدما وصل إلى مباراته رقم 236 في الدوري الإنجليزي، متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد المباريات.

لكن المفارقة، أن صلاح تخطى «الدون» في عدد الأهداف والصناعة، بتسجيل 141 هدفا وصناعة 63 تمريرة حاسمة، بينما توقف رصيد النجم البرتغالي عند 103 أهداف و37 تمريرة فقط.