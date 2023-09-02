إجراء يتخذه لاعبو فانتازي البريميرليج حال انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

انطلقت بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» 2023/2024، في 11 أإسطس الماضي، ومعها لعبة فانتازي البريميرليج العالمية، وفي ظل الحديث الدائر عن انتقال نجم منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي، يمكن استعراض بعض التغييرات المتوقع تنفيذها في لعبة فانتازي البريميرليج حال انتقال الفرعون المصري للدوري السعودي.

اختيار بديلًا لمحمد صلاح في لعبة فانتازي البريميرليج

وتتمثل هذه التغييرات في احتياج مستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج الذين اختاروا محمد صلاح في تشكيلتهم إلى اختيار لاعبًا بديلًا له بسبب مغادرته الدوري الإنجليزي وذهابه للدوري السعودي، وهناك عدد من اللاعبين الذين يمكن أن يحلوا محل محمد صلاح في لعبة فانتازي البريميرليج؛ بناءً على ما أظهروه من أداء وحققوه من أرقام منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» في موسمها الجديد 2023/2024، وعلى رأسهم هيونج مين سون لاعب توتنهام، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل، اضغط هنـــــــــــــا.