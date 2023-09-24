الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بدور مصر الريادي في مختلف المحافل الدولية

التقي سامح شكري، وزير الخارجية، أمس السبت، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على هامش اعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن جوتيريش، استهل اللقاء بالترحيب بشكري فى مقر المنظمة الدولية، مشيداً بالدور الريادى الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة.

واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أهم انطباعاته علي المناقشات التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التى تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام على أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسى والاقتصادى، وأنه يعول علي مصر فى ان تكون فى مقدمة الدول التى تدعم وتقود تلك الجهود.

شكري يستعرض تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا

من جهته، دار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات فى منطقة الساحل الإفريقى، حيث استعرض شكرى تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية ومن المهم أن يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها فى إيجاد حلول لأزمات المنطقة.

وتطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخى والتنمية المستدامة والدفع بعملية اصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.