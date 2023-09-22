سامح شكري يلتقي بأعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

التقى سامح شكري وزير الخارجية بأعضاء مجلس العلاقات الخارجية CFR الأمريكي، والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتاب الرأي، وذلك على هامش حضوره اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين شكري وأعضاء المجلس تناول عدداً من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والتحديات المرتبطة بها.

وأوضح أبوزيد في بيان، أن وزير الخارجية قدم شرحاً لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر، بما في ذلك مسار الحوار الوطني وأهدافه وما تضمنه من مشاركة ممثلي أطياف سياسية مختلفة ومتنوعه، بما يجعله إطاراً شفافاً للحوار وإبداء الرأي والتغيير.

تضمن الرد على استفسارات الحضور بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر

وأشار إلى أن الحوار تضمن الرد على استفسارات الحضور بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما شهد اللقاء نقاشاً بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس بشأن القضية الفلسطينية، وسد النهضة، والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.