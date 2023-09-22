سامح شكري: هناك مساعٍ حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن هناك مساعٍ حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، إذ كان هناك تراجع في آليات التي تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لذلك كان هناك اهتمام بالمبادرة العربية كونها متكاملة بها كل المكونات التي بها تنهي الصراع.

المبادرة العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام

وأضاف «شكري»، خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المبادرة العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اهتمام كبير للمبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي والنرويج ودول أخرى من العالم النامي مهتمة، وهو دليل أن القضية لا تزال تحظى باهتمام.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن «هناك رغبة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني، وما يعاني منه من توتر، وأيضا الحكومة الإسرائيلية الحالية وعدم إقدامها على العملية التفاوضية»، مؤكدا أن مصر والأردن دائما منخرطتان في القضية الفلسطينية و«نتواصل مع السلطة الفلسطينية».