هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر تضرب جزيرة صقلية الإيطالية

ضربت هزة أرضيقة بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية الإيطالية، جنوب البلاد، على عمق 41 كيلومترا، وفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤة هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية، على مسافة 68 كيلومترا شمال غرب مدينة كاتانيا، على الساحل الشرقي للجزيرة.

وأشارت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، كذلك إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية، على مسافة 11 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من كابو دورلاندو.