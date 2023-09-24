«شبرا الخير» تكرم 80 من حفظة القرآن الكريم بالقليوبية بمناسبة المولد النبوي

كرمت جمعية شبرا الخير بالقليوبية 80 متسابقًا ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بعد تفوقهم في مسابقة «أهل القرآن» لعام 2023 التي تم تنظيمها للعام الخامس على التوالي، بالتعاون مع منطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر الشريف.

وتعد مسابقة أهل القرآن أكبر وأقوى مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظات القاهرة الكبرى، ويشارك فيها مئات المتسابقين والمتسابقات في 6 مستويات مختلفة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلماء الأزهر الشريف ورؤساء بعض مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

جوائز مادية وهدايا متنوعة للفائزين

وأوضحت الجمعية، في بيان، أنه تم تقديم الهواتف المحمولة والسماعات اللاسلكية ضمن جوائز المسابقة، بالإضافة لجوائز مادية وهدايا أخرى للمكرمين الأوائل.

3 عمرات لأسر الفائزين بمناسبة المولد النبوي

وقامت الجمعية خلال الحفل بعمل سحب على 3 رحلات عمرة لأولياء أمور المتسابقين في مختلف مستويات مسابقة أهل القرآن.

من جانبه قال إيهاب فاروق، رئيس ومؤسس جمعية شبرا الخير، إننا نسعى كل عام إلى توسيع النطاق الجغرافي للمسابقة وزيادة عدد المتقدمين بهدف الوصول لأكبر عدد من حفظة كتاب الله تعالى، ويتم توزيع الهدايا القيمة عليهم بهدف تشجيع وتربية الأطفال على استكمال حفظ القرآن الكريم.

وأوضح مؤسس الجمعية، أن مسابقة أهل القرآن تقام سنويًا بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتعد أحد أهم فعاليات ومبادرات الجمعية المتعددة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة المؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، لاستنهاض عزيمة الأمة أطفالا وشبابا وشيوخا لاستنباط نماذج تكون قدوة حسنة.