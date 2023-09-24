خبيرة اقتصادية: الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتطوير الاستثمار الصناعي 

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة اتخذت 20 إجراءً لتحسين الاستثمار الصناعي ورفع النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة ونمو الناتج الاقتصادي.

وأشارت «رمسيس» إلى أن تلك القرارات تضمنت إنشاء وحدات رئاسة مجلس الوزراء للتراخيص، وقرارات بإنشاء بنية تحتية وتكنولوجية وإعفاءات ضريبية، فضلا عن تطوير المرافق.

اهتمام الدولة بالصناعات الاستراتيجية

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتماما بالصناعات الاستراتيجية لتوافر المواد الخام والقدرة على المنافسة بها، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات المُكملة، حيث تستورد جزءً من الإنتاج من الخارج وتقوم بعمل قيمة مضافة، وبعد ذلك تقوم بتصديره مرة أخرى، وتكون هناك إتاحات وإعفاءات ضريبية لهذا البند، باعتباره من البنود التي تهتم بها المناطق الحرة، لما تحققه من طفرة كبيرة في التصدير.

تطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية

وتابعت الخبيرة «من المهم تطوير البنية التحتية والمرافق لتطوير هذه المشروعات، فهناك إعفاءات من الرسوم، ومحاولة لمد جسور تعاون ما بين الدولة وما بين المشروعات، لمساندتها ضد مخاطر التعثر».