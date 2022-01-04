تفاصيل طرح أراضي الإستثمار بنظام الطرح المباشر في المدن الجديدة

حصلت «الوطن»، على نسخة من المواقع المقترحة لأراضى الإستثمار بالمدن الجديدة، والجاري طرحها بنظام آلية الطرح المباشر للمواطنين، عبر موقع الهيئة، كما حصلت «الوطن»، على قائمة الأسعار الخاصة بالأراضي الجديدة، المتاحة الآن للبيع وحق الإنتفاع بموقع الهيئة.

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ الأسعار تراوحت بين 2970 و11560 جنيها للمتر المربع الواحد، حسب الموقع ونوع النشاط، بالنسبة للسكني، وتراوحت ما بين 770 و 925 جنيها للمتر الصناعي بالمدن الجديدة.

43 فدان بنشاط عمراني متكامل في مدينة العلمين الجديدة

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل، بطريق 4c، بمدينة العلمين الجديدة الأولى بمساحة 22 فدانا بنسبة بناء 50 % من مساحة الأرض، بسعر 2970 جنيها للمتر المربع الواحد، ومدة التنفيذ 4 سنوات، على أن تلتزم الشركات بسداد نسبة 25 % من قيمة الأرض خلال 30 يومًا وباقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية، والقطعة الثانية بنفس السعر مساحة 21 فدانًا، وبنفس الشروط السابق ذكرها.

وفي العاصمة الإدارية الجديدة، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض بالحي الثالث السكني، بنشاط نادي رياضي، بنظام حق الانتفاع، بسعر تقديري، 9863600 جنيها للمتر، ويقام على مساحة 59419 متر مربع.

وفي مدينة السويس الجديدة، طرحت الهيئة بمنطقة عتاقة الصناعية، قطعة أرض بنشاط صناعي هندسي بسعر 925 جنيها للمتر المربع الواحد، مساحة 29502 متر مربع.

4 قطع أراضي بمدينة العبور الجديدة بأنشطة « خدمي وتجاري وإداري وطبي»

كما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراضي بمدينة العبور الجديدة، بأنشطة « خدمي وتجاري، وإداري، وطبي»، بأسعار تراوحت بين 8165 و11400 جنيها للمتر المربع الواحد، بمنطقة الـ2600 فدان وخدمات بيت الوطن .

وفي مدينة بدر تم طرح 4 قطع بأنشطة طبي بسعر 3790 جنيها، وتجاري بسعر 5465 جنيها، وفندقي بسعر 2275 جنيها، وإدري بسعر 8020 جنيها للمتر المربع الواحد، بجوار الجامعة الروسية.

وفي منطقة الصناعات المتوسطة، طرحت الهيئة قطعتين بمساحة 4428 مترا بسعر 770 جنيها، والقطعة الثانية بمساحة 7755 بنفس السعر السابق 770 جنيها للمتر المربع الواحد، وطرحت الهيئة، قطعة أرض واحدة بمدينة الفيوم، بمنطقة الإمتداد الجنوبي بمساحة 2558 متر مربع، بسعر 4270 جنيها للمتر المربع الواحد، كما طرحت قطعة أرض بمنطقة غرب أسيوط بمدينة ناصر الجديدة، بنشاط خدمي بسعر 1635 جنيها للمتر المربع الواحد.

وشهدت مدينة العاشر من رمضان، طرح 5 قطع أراضي نشاط صناعي، بسعر 1200 جنيها للمتر المربع الواحد، وقطعتين بمدخل المدينة بنظام حق الإنتفاع بسعر 552475 جنيها للمتر في السنة.

طرح 4 قطع بمدينة السادات و5 قطع حق إنتفاع بالقاهرة الجديدة

وفي مدينة السادات تم طرح 4 قطع، الأولى بنشاط صناعي كيماوي، والثانية تجاري وأخرى معارض، والأخيرة بنظام حق الانتفاع، وفي التجمع الخامس تم طرح 5 قطع بسعر تقديري، 44525، و 65460 جنبها للمتر المربع الواحد، بنظام حق الإنتفاع .