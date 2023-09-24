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وزيرة الهجرة تترأس اختبارات برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

كتب:

منة عبده
11:23 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إحدى لجان المرحلة الأخيرة للجان الخاصة باختبار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء الاكاديمية الوطنية للتدريب «NTA»، حيث تم اختبار عدد من المصريات من دول مختلفة من دول الخليج والدول الأوروبية.

اختبار عدد من المصريات بدول الخليج وأوروبا

وثمّنت السفيرة سها جندي التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، وما تقدمه الأكاديمية من برامج، مشيرة إلى أن برنامج المصريات بالخارج برنامج متميز يتخرج منه العديد من الشخصيات القيادية، ويسهم في تبوأهن المناصب التنفيذية، وتؤهلهن بكل القدرات القيادية، ويتسم بالحداثة وكذلك البعد الوطني.

وأشارت الوزيرة إلى أنها التقت عددا من خريجات البرنامج، وتحدثن عن تميز هذا البرنامج، وأشدن بالحكومة المصرية لدعمها المصريين في الخارج، رغم عدم وجودهم في مصر، ودعم المرأة المصرية في أي مكان توجد به.

وأكدت «جندي»، أن البرنامج يعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه فى ضوء جهود الدولة في الجمهورية الجديدة.

دعوة المصريات للمشاركة في هذه اللقاءات

وقالت وزيرة الهجرة، إنه يتم الترويج لبرنامج «تدريب المصريات بالخارج» خلال لقائها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، والتي تلتقي فيها بالمصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم، وستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات للمشاركة في برنامج «تدريب المصريات بالخارج»، مثمنة دور الأكاديمية ومديرها التنفيذي والتعاون المثمر والبَناء مع وزارة الهجرة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.