وزيرة الهجرة: السلطات الليبية تعرفت على 150 جثة من ضحايا العاصفة دانيال

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر أرسلت طائرات لاستعادة 88 من جثامين المصريين الذين لقوا حتفهم في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

السلطات الطبية في طبرق الليبية تعرفت على 150 جثة

وأوضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن السلطات الطبية في طبرق الليبية تعرفت على 150 جثة، لافتة إلى أن الأهالي تعرفوا على 87 من الجثامين وتبقى جثمان واحد لم يتم التعرف عليه، وتم دفنهم اليوم.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أعداد الأجانب في ليبيا يربوا عن 750 ألف شخص، وأعداد المصريين في ليبيا يقدر بـ 50% من إجمالي أعداد الأجانب، أي حوالي 400 ألف مصري، مؤكدة أنه يتم حاليا التحقق من أعداد الضحايا.

أعداد مهولة مفقودة

وشددت وزيرة الهجرة، على أن هناك أعداد مهولة مفقودة لم يتم التعرف على هويتها أو جنسياتها في ليبيا، لافتة إلى أن هناك تقديرات بأن 300 مصري فقدوا حياتهم إثر العاصفة المدمرة، لكن لم يتم التأكد من ذلك، لا سيما مع تضارب في أرقام الضحايا المصريين في ليبيا، وطالبت الأسر المصرية المتواجدة في ليبيا بسرعة التواصل عبر الأرقام المعلنة على صفحات الوزارة الرسمية، لسرعة إنقاذ العالقين والمصابين في ليبيا.

مستشفى ميداني على الحدود المصرية الليبية لعلاج المصابين

ونصحت «الجندي» المصابين باللجوء فورا إلى المستشفى الميداني على الحدود المصرية الليبية بالمنطقة الغربية لعلاج المصابين، منوهًا بأن 4 طائرات استطلاع خرجت اليوم لإنقاذ المصريين وإعادتهم إلى مصر، مؤكدة أن الطائرات ستعمل على مدار الأيام المقبلة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصريين.